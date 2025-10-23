今季、圧倒的な強さを見せる阪神タイガース。その躍進の裏には長年球団を支えてきた岡田彰布氏の存在があります。2023年、阪神タイガースを38年ぶり2度目の日本一に導いた球団オーナー付顧問・岡田彰布氏が自身の野球人生や指導者としての哲学を語りました。阪神・岡田彰布球団オーナー付顧問、パーソナリティーの安本卓史☆☆☆☆岡田氏は高校卒業後、早稲田大学に進学。特にセレクション時に「10打席で7本の場外ホームランを