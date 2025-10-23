大手カラオケチェーン「ビッグエコー」が22日、公式サイトを更新。系列店内で行われた迷惑行為に対する声明を発表した。 【画像】重すぎる代償…カラオケで大騒ぎ→契約解除された「布団ちゃん」 ビッグエコーに関しては、20日にストリーマー（配信者）の「布団ちゃん」がライブ配信サービス・Twitchでカラオケボックスから配信し、カラオケBOXのメニュー表で陰部を隠しながら