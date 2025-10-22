「限界集落」とされる人口309人の広島県竹原市田万里（たまり）町に、年間3万人が訪れるドーナツ専門店とファームステイの宿「田万里家」がある。仕掛けたのは、44歳で広告業界から農業に飛び込んだ、井本喜久さん（50歳）だ。井本さんは田万里家で、何を実現しようとしているのか。ライターの山口ちゆきさんがリポートする――。撮影＝山口ちゆき田万里について語る井本喜久さん。左手の黒い建物が田万里家 - 撮影＝山口ちゆき■