第104代首相の高市早苗氏が選んだ内閣の閣僚の顔ぶれ全容が判明した 女性は2人で財務相に片山さつき氏、経済安保相に小野田紀美氏を起用 茂木敏充氏は外相、林芳正氏は総務相、小泉進次郎氏は防衛相に起用となった

関連の最新ニュース
高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 10/21 22:15
高市早苗新首相が就任会見「この内閣は決断と前進の内閣」と強調 記事時間 10/21 20:05
「古い政治の視点から批判するならいっぱい批判して」玉木代表が絶叫 記事時間 10/21 19:47
高市新内閣、女性閣僚は2人のみ 辻元清美氏「がっかりしました」

国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分
ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分