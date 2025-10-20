世界最大のクラウドサービスＡＷＳで大規模障害が発生、金融・消費者向けサイトに影響 世界最大のクラウドプロバイダーであるアマゾン ウェブ サービス（ＡＷＳ）が広範囲にわたる障害に見舞われ、Perplexity、Coinbase、Robinhoodを含む複数の企業のサービス品質が低下した。