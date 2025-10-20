Googleの最新折りたたみスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」が、耐久テスト中にバッテリーの膨張と過熱、さらには発煙を起こし、火災報知器を鳴らすという異例の事態が発生しました。 ↑異例の事態に見舞われた「Pixel 10 Pro Fold」（画像提供／JerryRigEverything／YouTube）。 この現象は、YouTuberのJerryRigEverything（ザック・ネルソン）氏が実施した過酷な「ベンドテスト（曲げ耐久テスト）」の最中に起こりました