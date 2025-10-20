米国との関税交渉後続議論を進めて19日に帰国した韓国大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長は、「訪米前よりアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機にした（交渉）妥結の可能性が高まった」と話した。金室長は仁川（インチョン）国際空港で取材陣と会い、「今回の訪米協議では多くの争点で実質的な進展があった」としてこのように話した。ただ交渉の最後のカギを握ったトランプ米大統領は「韓国と日本などから数千