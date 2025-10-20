まさに“踏ん張りどき”！トイレで見せた猫の表情に10万いいね「人間みたい」「応援したくなる」【ママリ】

「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね

ぽわくん(@powa_zzz)さんが投稿したある写真です。普段わりと表情が崩れないポーカーフェイスなイメージがある猫ちゃん。日ごろ愛情をたっぷり注いでいる飼い主さんには、特別なお顔を見せてくれることも。





投稿者・ぽわくんさんは、 ペット の猫ちゃんが トイレ で頑張っている姿がかわいらしくて思わず撮影したといいます。

©powa_zzz

うんち頑張ってる時の顔本当にすき

猫側からしたら撮影どころではなく、必死に頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて、撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですら、かわいいと感じる飼い主さんからの愛情を感じますね。



この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。

「お餅すぎる」生後2か月のサモエドに15万いいね

サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。「猫は液体のようだ」とはよく言われますが、ときには犬も液体になることがあるようです。



生後2か月の愛犬さだはる君の寝姿が、「まるでお餅のようだ」と写真を投稿。その姿に思わずデレデレになってしまいます。

©sadaharu__0905

©sadaharu__0905

生後2ヶ月のサモエドの寝姿、お餅すぎる

真っ白な毛色に、顎までぺったりと床に付けて寝る姿は、まさに「お餅」のようですね。とろん…と眠そうな目が、とても愛らしいです。生後2か月のふわふわな毛に、ペタッと顎を付けた寝姿に「アザラシのよう」という方も。



この投稿には「この世の全てのカワイイをこの犬に置いてきた」「かわいいねぇ…とろとろだねぇ…」といった、さだはる君にメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。モチモチとろとろのお餅にそっくりな、さだはる君の成長が楽しみになりますね。見た方が癒される、素晴らしい投稿でした。

塾で勉強する受験生、足元はホカホカ！理由にいいね5千超え

秋田犬の琥珀🐾永遠🐾希叶🐾🐾(@SK57920481)さんによる、心も足元も温まるエピソードです。民宿などには、時折り看板犬や看板猫がいることもありますよね。



塾を運営する投稿者さんは、受験生の足元を見守る看板犬の画像をアップしました。受験生もほっこりのその姿とは…？

©SK57920481

勉強を頑張る子どもたちの足元で、ゆったりと過ごす秋田犬。勉強中は何かとピリピリしてしまいますから、こうした看板犬の存在は、塾の生徒たちにとって癒やしになっているのではないでしょうか。この投稿には「足元冷えるか…温めてくれたのかな」「風邪ひかんとお勉強頑張って」「優しいねー」といったリプライがついていました。



投稿者である秋田犬の琥珀🐾永遠🐾希叶🐾🐾さんは、秋田犬のいる学習塾を運営されています。ワンちゃんたちについては「学習塾で生徒さんの足元をあっためています」とのことです。



看板犬たちの応援は受験生にとって大きな励みになっているはず。受験生もワンちゃんたちもみんな元気に、桜咲く春を迎えてほしいですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）