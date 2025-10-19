この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 愛猫がどこかで拾って…足元に置いたものに13万いいね チャイさんの成長記録@ネギ(@ChaiLatte_Cat)さんの投稿です。猫ちゃんを飼っていて、何かを運んできてくれた経験がある人はいますか？ゲットしたアイテムを見せる