お肉や野菜などの具材がたっぷり食べられて、準備も簡単。鍋料理は、忙しい毎日の強い味方です。今回は数ある鍋料理の中から、「常夜鍋」をクローズアップ。日本酒を入れただし汁で具材を煮る、シンプルながらも奥深い味わいが魅力の一品です。常夜鍋の由来や歴史を紐解きながら、定番からアレンジまで、すぐに試したくなるレシピをご紹介します。ぜひ、ご家庭で作る際の参考にしてみてくださいね。■常夜鍋の由来と歴史常夜鍋とは