もはや破格な「280万円台」1989年に初代モデルが登場して以来、日本のみならず世界中で多くのファンを擁しているライトウェイト・オープン2シータースポーツのマツダ「ロードスター」。現在は「ND型」と呼ばれる4代目が現行型として販売中です。このうち、最安値グレードとなる「S」は、果たして魅力的なモデルとなっているのでしょうか。マツダ「ロードスター」の最安モデルの中身は？（画像は「Sスペシャルパッケージ」）【