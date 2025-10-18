スズキ新型「コンパクトSUV」発表に大反響！ 「約90万円オトク」な装備充実の“4WDモデル”に「スズキとは思えない贅沢な仕様」との声も！ “メーカー初パワーユニット”搭載の「eビターラ」最高級モデルに熱視線！