話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、牡蠣、コウネ、レモンにおたふくソースと、広島と言えばなものを集めて煮込んで丼に仕上げました。ですが、パンに挟んでよし、ビールやサワーのお供によしと様々な食シーンにもぴったりな優れものです。広島の名産たちを広島の名物で煮