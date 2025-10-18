「TomASMR」というYouTuberが福島県浪江町で撮影したとみられる動画を10月16日に投稿し、波紋を呼んでいる。TomASMRは、YouTubeチャンネルの登録者数は99.2万人（10月17日時点）の人気フランス人YouTuber。音で心地よい刺激を脳に与える昨今人気を集める「ASMR」というコンテンツを中心に配信している。問題とされている「ASMR IN FUKUSHIMA」と題された動画は、福島県浪江町とみられるエリアで、放射線測定器を片手に白い防護服を