思わず背筋がゾゾ〜っとする、ホラー映画の怖いシーン。その“怖く見せる”ことの面白さと奥深さを体験できる展示会が、東京ソラマチ・スペース634で開催中だ。「松竹お化け屋本舗」による体験型展示会「ホラーにふれる展 −映画美術の世界−」（会期：10月11日[土]〜11月9日[日]）は、“昭和50〜60年代の日本”をテーマに、レトロで不穏な映画美術作品を展示。見るだけでなく実際に触れて、撮って、体験することができる。昨年夏