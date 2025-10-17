10月17日に行なわれたJ１第34節で、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズの一戦が、ノエビアスタジアム神戸で行なわれた。J１のタイトルレースを占う大一番だ。勝点65で首位に立つ鹿島と、同60で４位の神戸。前者は９季ぶりの優勝を目ざし、後者はリーグ３連覇を狙う。チケットは完売のビッグマッチ。立ち上がりから攻勢をかけたのは神戸。開始３分に大迫勇也が１対１の絶好機も、これはGK早川友基の好守に阻まれる。大迫は正