早川が大迫との１対１でビッグセーブ！ ４位・神戸対首位・鹿島の上位対決は両者譲らずドロー決着
10月17日に行なわれたJ１第34節で、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズの一戦が、ノエビアスタジアム神戸で行なわれた。
J１のタイトルレースを占う大一番だ。勝点65で首位に立つ鹿島と、同60で４位の神戸。前者は９季ぶりの優勝を目ざし、後者はリーグ３連覇を狙う。
チケットは完売のビッグマッチ。立ち上がりから攻勢をかけたのは神戸。開始３分に大迫勇也が１対１の絶好機も、これはGK早川友基の好守に阻まれる。
大迫は正確なクロスやスルーパスでチャンスを演出するなど、ホームチームが背番号10を起点に押し込んでいく。15分までに早くもシュート４本を記録する。
27分には大迫のポストプレーから鍬先祐弥が右サイドの飯野七聖に展開し、飯野のクロスをエリキがスルーして宮代大聖がフィニッシュ。完璧な崩しで相手ゴールに迫ったが、宮代のシュートは惜しくも枠を外れる。
35分にはアクシデント。エリキが右太もも裏を痛めたようで、無念の途中交代。佐々木大樹が投入される。
一方の鹿島は劣勢の時間が続いたが、強度を落とさずに辛抱強く対抗。早川の奮闘もあり、前半は失点をゼロで抑える。
迎えた後半、アウェーチームが徐々に盛り返していく。決め切ることはできなかったが、レオ・セアラやチャヴリッチ、エウベルが果敢にシュートを放つ。
相手の勢いに押され気味だった神戸も、アグレッシブに前に出る姿勢は失わず、敵陣に進入する場面を増やしていく。
一進一退の攻防が続くなか、結局、最後まで両チームとも得点できず。試合は０−０のスコアレスでタイムアップ。勝点１を分け合った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
