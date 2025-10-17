元テレビ東京のフリーアナウンサー大橋未歩（47）が17日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。ニューヨークでの生活について語った。大橋は昨春、夫でテレビプロデューサーの上出遼平氏と米ニューヨークに移住。現地での仕事について「2人とも特に向こうで定職があるわけじゃなくて。主に日本の仕事なんです。それで行き来してるんです」と明かすと、パーソナリティーの今田耕司から「なの