『Ring of Elysium』や『Moonlight Blade』で知られるTencent Games傘下のGrey State Studioが、PC向け新作戦術RPGシューター『Rules of Engagement: The Grey State』を発表した。本作は2026年のリリースを予定し、公式トレーラーが世界初公開されている。Rules of Engagement: The Grey State - Official Reveal Trailer：https://www.youtube.com/watch?v=5Wow0CtP7ng本作ではタクティカルシューターの戦略性とRPGの育成要素に