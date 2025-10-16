ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）は11月19日から26年1月4日まで開催する「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」と同期間に、ユニバーサル・ピクチャーズとスティーヴン・スピルバーグ監督による不朽の名作映画「ジョーズ」の日本での映画公開50周年を記念し、アニバーサリー・イベントジョーズ・セレブレーション」を開催する。映画「ジョーズ」は公開当時、全世界の興行成績で歴代最高記録を樹立するなど社会現象を