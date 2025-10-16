ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > さらば青春の光・東ブクロが、お持ち帰りした人物は？テレビ出演で衝… 東ブクロ さらば青春の光 お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス さらば青春の光・東ブクロが、お持ち帰りした人物は？テレビ出演で衝撃発言 2025年10月16日 12時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東ブクロが15日深夜の番組で、「めちゃくちゃコンパしてる時期」を回想した 当時、お見送り芸人しんいちが彼女とその友達をコンパに呼んだという 自身がしんいちの彼女を「お持ち帰り」したとし、スタジオをドン引きさせた 記事を読む おすすめ記事 倖田來未 新日本両国大会を生観戦！も…最後まで会場で見れず「後ろ髪引かれまくりで…」 その理由とは？ 2025年10月15日 13時7分 キュルルンビーム炸裂！OCHA NORMAが初武道館「ずっと見たかった景色」アンコールで涙 2025年10月15日 21時30分 阪神 森下翔太がお立ち台で爆笑トーク 隣にいた先輩に「よく打ったなと」最後はトラッキー人形で頭をバシッ 弟キャラ炸裂！ 2025年10月15日 21時56分 松本伊代＆早見優、イケメン歌手のライブで“推し活”「ウキウキで帰りました！！あーーー。楽しかったなぁ」 2025年10月15日 18時55分 お嬢様にもほどがある！ タエ（北川景子）おかゆを焦がすだけでなく…浮世離れしすぎた「信じられない」エピソード〈ばけばけ第12回〉 2025年10月14日 18時0分