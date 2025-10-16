女優の杏（39）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。ネット上で拡散される自身に関する誤情報を否定し、フェイクニュースに対する注意喚起を行った。杏は「実は以前、みんなにお料理が出される場で私の分だけお肉が入っていないということがあったんです」という出来事について言及。「どうしてか聞いたところ、ネットに『杏はベジタリアン』と書いてあったので、良かれと思ってそのようにしてくださったそうなんですが」と説明