１６日の株式相場見通し＝上値指向継続、米ハイテク株高が追い風に
１６日の東京株式市場は売り買い交錯の中も頑強な値動きで日経平均株価は上値指向を継続しそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸはプラス圏とマイナス圏を往来する展開だったが大引けは安くなった。一方、仏ＣＡＣ４０は終始堅調な値動きで２％高となっている。米国株市場では朝方はリスクオンの地合いでＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大きく上昇したが、その後は一時下落に転じるなど不安定な値動きとなった。前日に発表されたオランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬホールディング＜ASML＞の好決算を好感する形で半導体関連株などを中心に好調な値動きで、モルガン・スタンレー＜MS＞やバンカメ＜BAC＞など大手金融機関の好決算も投資家のセンチメントを強気に傾ける背景となった。その後は米中間の貿易摩擦の動きを懸念する流れとなり、ダウは結局小幅ながらマイナス圏で引けている。米政府機関の一部閉鎖も続いていることで、これが長期化することによる米経済への影響を警戒する動きも重荷となった。ただ、ハイテクセクターは強く、ナスダック指数は後半持ち直し再び上昇に転じて取引を終えた。東京市場では前日に日経平均が８００円を超える上昇を示したことで、目先筋の利益確定売り圧力は拭えないものの、米ハイテク株高が追い風となり、きょうも上値追いが続きそうだ。来週に予定される首相指名選挙の行方が注目されるが、現状は高市自民党総裁が有力視されていることで株式市場も強気優勢となりやすい。政局絡みのニュースフローやそれに絡んだ外国為替市場の値動きなどにも左右されそうだ。
１５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１７ドル１５セント安の４万６２５３ドル３１セントと３日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同１４８．３７ポイント高の２万２６７０．０７だった。
日程面では、きょうは８月の機械受注、８月の第３次産業活動指数など。海外では８月のユーロ圏貿易収支、１０月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数、１０月の全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数など。
