2025年10月9日に登場したGoogleの折りたたみスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」を手に入れたので、ベンチマークアプリによるテストとバッテリー持ち、充電にかかる時間を計測してみました。Google Pixel 10 Pro Fold - 異次元をきりひらこうhttps://store.google.com/jp/product/pixel_10_pro_fold?hl=ja外観は以下の記事でレビュー済み。Googleの折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」開封の儀、厚さや開閉動作もチェック - GI