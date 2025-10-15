前作の反響を受け、俳優同士の恋愛を描いた『25時、赤坂で Season2』が放送開始。W主演を務める二人、駒木根葵汰さんと新原泰佑さんにインタビュー。心理テストや性格診断についてもお聞きしました。駒木根葵汰「後悔のない選択をするために、自分自身をもっと知りたい」20歳を越えたあたりから、自分自身を知らないといけないなと感じるように。自分の長所や弱さ、足りないもの…そういったところを事細かく知ることで、俳優とし