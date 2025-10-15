¤ª¤È½µ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¿ÀÊÝÄ®¤ÎÌ¾Å¹¤òÄ´ºº¡¦·ÇºÜ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢Ã´Åö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°¦¤¹¤ë¤ªÅ¹¤òºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¹¹¿·¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ê¿É¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ø¥é¥É¥ê¥ª¡Ù¡÷¿ÀÊÝÄ®¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ò¤È¹©É×¡£ÌÍ¤ËÍí¤à»ÀÌ£¤È¥Ô¥ê¿É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥ä¥ß¥Ä¥­¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£Å¹¤ÎÁÏ¶È¤ÏÀï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¾¼ÏÂ24Ç¯¡£