先週（10月6日週）の動き：米中対立再燃懸念でNY金4,000ドル超へ加速、JPX金は1263円（6.83％）高の8週続伸 先週（10月6日週）のニューヨーク先物市場の金価格（NY金）は、前週に続き上値追いの展開で週足は続伸した。週前半に3営業日連続で取引時間中の最高値を更新し、心理的節目の4,000ドルを突破した。10月8日には一時4,081.00ドルと4,100ドルに接近。終値ベースでも前週末10月3日から4営業日連続で最高値