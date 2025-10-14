Ｈｍｃｏｍｍが全体リスクオフ相場に逆行。同社は人工知能（ＡＩ）の研究開発及び社会実装を主眼に、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理などを活用したソリューションを展開し、株式市場でもＡＩ関連株の一角として、年央から夏場にかけて株価を倍化させ注目を浴びた経緯がある。９月末を境に利益確定売りの動きが表面化し下値模索の動きを強めていたが、足もとで満を持してリバウンドに転じる気配。前週末１０日取