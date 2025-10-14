ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが圧倒的な美しさを見せた。【写真】ウォニョン、太ももの98％があらわに10月13日、ファッション誌『ELLE KOREA』はウォニョンとイタリアの高級ジュエリーブランド「BVLGARIブルガリ）」のコラボ撮影とインタビューを公開した。去る8月から「BVLGARI」のアンバサダーとして活躍しているウォニョンは、撮影を通じて、ブランドのアイコニックなジュエリーとともに永遠に輝く瞬間を捉え、