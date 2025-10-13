鎌田大地は、ブラジルが韓国を５−０と圧倒した試合のハイライトを見て“世界との差”を痛感したそうだ。「最後は個人でゴールを決めることができるとか、守れるとか、そういう部分が自分たちと世界のトップ・オブ・トップとの差だと思います。チャンスがあれば決めているし、ひとりで２枚剥がして点を取ったりとか、その意味で（ブラジルには）個で良い選手が揃っています。崩し切ってというよりもショートカウンターとか、そう