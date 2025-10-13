食楽web 国内外から東京駅を訪れた多くのお客さんが足を運んでいるJR東京駅八重洲口改札外の人気商業施設・東京ギフトパレットでは、秋シーズン限定の新作スイーツが続々と登場しています。 手土産、お持たせ、自分へのご褒美と、どんなシーンでも手抜かりなく対応できる種類豊富なメニューの中から、今回はこの秋ぜひ一度は入手しておきたい新作5品をピックアップ。 今の時期にしか味わうことの