国内外から東京駅を訪れた多くのお客さんが足を運んでいるJR東京駅八重洲口改札外の人気商業施設・東京ギフトパレットでは、秋シーズン限定の新作スイーツが続々と登場しています。

手土産、お持たせ、自分へのご褒美と、どんなシーンでも手抜かりなく対応できる種類豊富なメニューの中から、今回はこの秋ぜひ一度は入手しておきたい新作5品をピックアップ。

今の時期にしか味わうことのできない絶品スイーツを、過ぎ行く季節の流れとともにじっくり美味しく堪能してみては？

安納芋×厳選バターが奏でる極上フィナンシェ

Butter Butler 「バターとさつまいものフィナンシェ」4個入 1188円

洋菓子店『Butter Butler（バターバトラー）』の季節限定メニューは「バターとさつまいものフィナンシェ」。ニュージーランド産生乳のバターと長崎県五島列島産の有機安納芋を生地に練り込んで焼き上げたフィナンシェです。

口へと運ぶごとに広がるバターの芳醇な香りと安納芋特有の濃密な甘さが、美味しさとともに秋の訪れを感じさせてくれます。

そのままでも美味しくいただけますが、レンジやトースターなどで軽く温めると一層の香りと甘味を楽しむことができます。コーヒーや紅茶、熱いお茶と一緒にどうぞ！

●DATA

販売期間：2025年10月1日（水）～ ※なくなり次第販売終了

ハロウィンを上質に楽しめるFRANCAISのミルフィユ

FRANCAIS「ハロウィンをたのしむミルフィユ」6個入（栗と苺・紫芋とアーモンド：各3個）1296円／12個入（同：各6個）2592円

洋菓子ブランド『FRANCAIS（フランセ）』の「ハロウィンをたのしむミルフィユ」は、好評を博した昨年に引き続いての登場です。

入っているのは2種類のミルフィユ。1つめは苺のクランチを加えた栗のクリームをパイ生地でサンドし、全体をホワイトチョコレートでコーティングした「栗と苺」。

そして2つめはアーモンドプラリネをブレンドした紫芋のクリームをパイ生地でサンドし、スイートチョコレートでコーティングした「紫芋とアーモンド」。

ハロウィンをイメージしたかわいいデザインのパッケージで梱包されます。秋の味覚である栗と紫芋に果実を合わせた、この時期にしか味わえないマリアージュ。ギフトはもちろん、自分へのご褒美にもチョイスしたくなるスイーツです。

●DATA

販売期間：2025年9月19日（金）～ ※季節限定・数量限定

スコーン専門店が老舗和菓子店とコラボ。「お芋あんパウンドケーキ」

BAKERS gonna BAKE 「『舟和』のお芋あんパウンドケーキ」1個 360円

スコーン専門店『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』の秋限定新作スイーツは、老舗和菓子店『舟和』とコラボしたパウンドケーキ。

『舟和』のさつまいもペーストと北海道産小豆をパウンドケーキ生地に練り込み、しっとり食感に焼き上げた一品です。

さつまいも本来の優しい甘さに加え、国産バターや小麦の豊かな風味が口の中でふんわりと広がる極上の味わいはリピート必至。

『舟和』のお芋＆ハニカムトフィーミルクティー アイス

同時に発売された新作ドリンク「『舟和』のお芋＆ハニカムトフィーミルクティー アイス」（630円）と一緒に楽しめば、秋の甘さを存分に満喫することができそうです。

●DATA

販売期間：2025年9月3日（水）～12月2日（火）

りんごの香りとキャラメルのほろ苦さが光る「林檎キャラメルブラウニー」

côte cour「林檎キャラメルブラウニー」5本入 1488円

日本初のブラウニー専門店『côte cour（コートクール）』。こちらから発売中の「林檎キャラメルブラウニー」は、厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドした生地に、くるみとカルバドス（林檎の蒸留酒）に漬け込んだドライリンゴを加え、奥行きのある大人の味わいに仕上げた一品。

キャラメル味の生地で施したデコレーションは、ほろ苦さとともに可愛らしさをプラス。深まる秋を感じさせるシックなデザインのパッケージに梱包され、大切な方へのギフトやビジネスシーンでの手土産にも重宝しそうです。

●DATA

販売期間：2025年9月12日（金）～ ※なくなり次第販売終了

東京ばな奈の秋冬限定シリーズが今年も登場

東京ばな奈「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、見ぃつけたっ」4個入 734円／8個入 1350円

東京土産の超定番『東京ばな奈』より、秋冬シーズンに降臨する人気シリーズが今年も10/1に登場。それが「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、見ぃつけたっ」です。

こだわりのふかふかスポンジケーキに美味しいココアを混ぜ込むことで“黒猫カラー”にアレンジ。中にたっぷり充填されるクリームもチョコバナナカスタード味にチェンジされています。

なお、スポンジケーキにデザインされる「ぶにゃんこ」は全6ポーズあり、ランダムで入っているため箱を開けるまでどれが入っているかわかりません。数が少ないレアポーズの“両手招き猫ちゃん”が出たらラッキーな気分になれるかも？

ちなみに今年は、アクリルキーホルダーやエコバッグなど全7種のオリジナルグッズも同時に発売されますので、「東京ばな奈～チョコバナナ味」と一緒に選ぶ手も大いにアリですよ！

●DATA

販売期間：2025年10月1日（水）～2026年4月中旬頃