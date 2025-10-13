巨人が前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の獲得調査を行うことが１２日、分かった。今季はオリオールズへ移籍した菅野智之投手（３６）の穴を埋めることができず、終盤には故障者が続出して先発投手不足に悩まされた。来季のＶ奪回へ層を厚くするべく、日米通算１６５勝を誇る右腕の獲得を検討する方針だ。目指してきたリーグ連覇、日本一奪回の道は途絶えたが、巨人は来季の巻き返しを図るため、すぐさ