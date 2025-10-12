留守番する犬わんちゃんホンポ

犬に取って負担となる「飼い主のタブー行為」5選

  • 犬に取って負担となる「飼い主のタブー行為」を紹介している
  • 長時間の留守番は、犬にとって非常に大きなストレスとなる
  • 不適切な叱り方や過剰なスキンシップ、不規則な生活習慣もNGだという
