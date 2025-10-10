10月10日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は東京新聞の「ガザ停戦合意、人質解放へ 和平計画「第１段階」」を取り上げ、大竹まこととお笑い芸人の大久保佳代子がコメントした。

トランプ米大統領は８日、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の「第１段階」で合意したと交流サイト（ＳＮＳ）で発表した。トランプ氏は、ハマスが全ての人質を「間もなく」解放し、イスラエル軍がガザの一部から撤収するとした。仲介国エジプトのシシ大統領は９日、停戦合意を表明した。ガザ戦闘は開始から２年を経て、終結への重大局面を迎えた。

仲介国カタールは「戦闘終結と人質解放、支援物資搬入につながる合意に達した」と強調した。アメリカ主導による20項目の和平計画ではイスラエルが正式に合意を受け入れた後、ハマスは72時間以内に人質全員を解放する。戦後統治にハマスの関与を認めず、イスラエルはガザを占領・併合しないとしている。ただ第一段階の詳細ははっきりしていない

大竹まこと「新聞では「和平まだ一歩。薄氷」という見出しが躍ってますけども、それと同時に「ガザ・イスラエル住民喜び爆発」とある。2年たって、6万7000人以上の方たちが亡くなられた。理由も戦闘の余波ももちろんあるけども、飢餓みたいなことも言われてて相変わらず物資も届かない中で、子どもたちもたくさん亡くなられた。これが解決してほしいなあと世界が望んでいて、世界の150カ国ぐらいがパレスチナを国として認めようという動きがある。日本は、そこまではいってないけど、認めようとしている動きの中にいる。これを仕切っているのがトランプ大統領。トランプ大統領のもとに、20の和平案がありまして、これがどこまでうまくいくのかなっていう心配の声が新聞には出てるっていう話ですね。今後、この中の6番目にはすべての人質の返還後、武装解除したハマス構成員に恩赦を与える。この武装解除は武器を全部捨てて丸腰になれば彼らに恩赦を与えると。その後にいろいろな行為がなされていくっていうんだけど、素直にその後の約束をまたイスラエルが守ってくれるのか」

大久保佳代子（パートナー）「あぁ」

大竹「この辺がちょっと微妙だなあっていう感じがしますね」

太田英明アナ（アシスタント）「東京大学の鈴木啓之特任准教授の話が載ってるんですけれども、ガザの和平計画をめぐりイスラエルとハマスは今回あくまで人質解放と一時停戦に合意したに過ぎない。ガザの戦後統治やイスラエル軍のガザ完全撤収など、重要な争点には触れておらず、イスラエルとパレスチナの恒久和平の実現には懐疑的にならざるを得ない。ハマス拘束下の人質には遺体も含まれ捜索に時間を要するとみられる。遺体引き渡しが実現しなかった場合、イスラエルはハマスの合意違反を主張し、攻撃を再開する可能性がある。人質解放と一時的な停戦でガザの今後を見通すのは困難だと語ってらっしゃいます」

大竹「でも国連や各国は歓迎を表明している。そっちの動きもあって、この間にいろいろなことが進んでいくことを願っている。イスラエルの市民たちの中にも平和を望んでる人たちはたくさんいるし、パレスチナの人たちはもう本当にやめてくれと。逃げ場ないんだからと。どこに逃げてもダメだ。瓦礫の山が並んでるガザ地区とか、新聞やテレビでは報道してますけども、もう本当に終わってほしい。もっと言えば子供がこれ以上殺されなくなれば慰めになる。もう最低限の言い方だね」

太田アナ「そうですね」

大竹「ヒコロヒーなんかも、その映像が送られてくるのを見てかなり心痛めてて、大竹さん何とかなんないのこれはと言っていた。そうなってくるとこれを後押しする日本の立場も、かなり重要になってくるということになるね」

大久保「この前に来ていただいた川上泰徳監督の撮ったドキュメンタリー映画『壁の外側と内側 パレスチナ・イスラエル取材記』。あれをちょっと見させてもらったんですけど、（問題が）根深いというのは、すごいわかっちゃってるんで、本当にこれで終わるのかなって感じはしますよね」

大竹「そうなんだよね。暮らしてた羊飼いの人とかどんどん追われていって、住んでた家はトラクターでぶっ壊されるわね。そういうドキュメンタリーでしたね」