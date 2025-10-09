横浜市にある商業施設に、黒いスーツに身を包んだ男性が。真剣な表情で相棒・寺脇康文（63）と話し込んでいたのは水谷豊（73）だ。9月26日、水谷は『相棒』（テレビ朝日系）のロケに臨んでいた。同日に、愛娘・趣里（35）が自身のインスタグラムで第1子出産を公表。水谷も所属事務所を通じてコメントを発表していた。《趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！