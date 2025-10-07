ウズベキスタンサッカー協会が10月６日、ウズベキスタン代表の監督にファビオ・カンナバーロ氏が就任すると発表した。現在52歳のカンナバーロ氏はかつて、イタリア代表のキャプテンとして2006年のドイツ・ワールドカップ（W杯）制覇に大きく貢献。同年、DFとしては極めて珍しいバロンドール受賞も果たした。引退後は指導者の道に進み、中国の複数クラブや中国代表、母国のベネベントとウディネーゼ、直近ではクロアチア屈指