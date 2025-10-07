「驚くべき選択」「奇妙な運命のいたずら」超大物52歳の新天地に伊＆仏紙の関心大！「アジアの代表チーム監督としてのキャリアを再開」
ウズベキスタンサッカー協会が10月６日、ウズベキスタン代表の監督にファビオ・カンナバーロ氏が就任すると発表した。
現在52歳のカンナバーロ氏はかつて、イタリア代表のキャプテンとして2006年のドイツ・ワールドカップ（W杯）制覇に大きく貢献。同年、DFとしては極めて珍しいバロンドール受賞も果たした。
引退後は指導者の道に進み、中国の複数クラブや中国代表、母国のベネベントとウディネーゼ、直近ではクロアチア屈指の強豪ディナモ・ザグレブで監督を務めていた。
新天地のウズベキスタン代表は、マンチェスター・シティ所属のアブドゥコディル・クサノフらを擁し、北中米W杯の出場権を獲得。史上初めてW杯に参戦するなか、知名度抜群の大物を招聘した。
今回の発表を受け、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は「ファビオ・カンナバーロがウズベキスタンの新監督に就任。2026年W杯に向けてアジア代表チームを率いる」と切り出し、ドイツW杯から20年後の出来事を次のように報じている。
「奇妙な運命のいたずらで、元キャプテンは、ベルリンでの魔法のような夜からちょうど20年後に、W杯の舞台に主人公として戻ってくる。その夜、彼はイタリア代表のキャプテンとして優勝カップを掲げたのだ。カンナバーロには、選手たちを知り、適切な戦略を練るために数か月の時間がある。ウズベキスタンにとって、W杯出場は今回が初めてだ」
また、フランス紙『Le Parisien』は「ファビオ・カンナバーロの驚くべきキャリア選択」と題した記事を掲載。「2019年に中国代表を指揮した後、2006年のバロンドール受賞者は、アジアの代表チームの監督としてのキャリアを再開する」と伝えている。
「カンナバーロの主な任務は、2026年W杯という大舞台に向けた準備だ。彼がFIFAランキング54位の国の指揮を執る最初の試合は、10月９日にホームで行なわれるクウェート戦となる。13日には、ウルグアイ代表との新たなテストマッチに臨む」
アジアの新興勢力はカンナバーロ監督の下、より勢力を増すのか。北中米W杯での戦いぶりに俄然注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
