10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が６日に始動。千葉県内で初日の練習を行なった。その前日の囲み取材で、日本代表の長谷部誠コーチは、39歳のDF長友佑都についてこう話していた。「恐らく彼に厳しく言えるのは自分しかいないと思っている。たぶん彼も感じていると思うんですけど。合宿のたびに彼には厳しい言葉をかけている。Jリーグの彼のプレーももちろんチェックしますし、その時