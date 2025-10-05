GoogleはPixel Watchを使って高血圧の兆候を特定する機能を研究しており、「Fitbit Hypertension Study（フィットビット高血圧研究）」を準備中だと報じられています。 ↑血圧をモニタリング（画像作成／ImageFX）。 この情報は、Android版Fitbitバージョン4.53の解析から明らかになりました。研究に参加を希望するユーザーは、まず質問票への回答を求められます。 その中からプログラムに選ばれた参加者は、普段どおりに