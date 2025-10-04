1.縄張りの範囲にも注目！安心して暮らすため 猫にとって縄張りは「安心の拠点」です。 自分だけの場所、自分だけのニオイに包まれることで、リラックスして生活できます。 敵に襲われる心配のない飼い猫であっても、毎日のパトロールが根付いています。 厳密にいえば、縄張りの範囲は2つ。 自分だけのエリアが「ホームテリトリー」で、他の猫と共有することもあるのが「ハンティングテリトリӦ