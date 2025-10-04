元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）にゲスト出演。1億円積まれてもやりたくない仕事を明かした。「YouTubeの企画でスポンサーさんにドバイでスカイダイビングを」と切り出した。そして過去には「絶対しないと。テレビ時代に1億積まれても絶対にやらないってガチで2回ぐらい断ったことある、スカイダイビング企画。絶対嫌やって」と当時を振り返った。年齢を重ね