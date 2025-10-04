世界聖公会信徒8500万人を率いる英国聖公会（国教会）の最高聖職者に史上初めて女性が任命された。3日（現地時間）のロイター通信などによると、チャールズ3世英国王は児童性虐待事件隠蔽疑惑で退いたジャスティン・ウェルビー前大主教の後任としてサラ・ムラーリー・ロンドン主教（63）をカンタベリー大主教に任命した。カンタベリー大主教は英国聖公会の実質的な最高位であり、世界聖公会の霊的指導者としての象徴性を持つ。英国