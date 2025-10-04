インフレの影響で食材の価格が高騰し、飲食店の経営が逼迫している。輸入牛肉の値上がりなどによって2024年のステーキ店の倒産件数は過去最多となった。そんななか、近年店舗数を拡大しているのが沖縄発のステーキ店「やっぱりステーキ」だ。その動向を紐解くと、飲食業界の転換点が見えてきた。 【画像】イケイケに店舗数を拡大させる義元大蔵代表、超人気アニメとのコラボも開始 牛肉と米の価格高騰