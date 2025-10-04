メガハウスは、『3年Z組銀八先生』より「るかっぷ 3年Z組銀八先生 神楽＆沖田総悟 セット【限定巾着付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「るかっぷ 3年Z組銀八先生 神楽＆沖田総悟 セット【限定巾着付き】」(8,910円)見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『3年Z組銀八先生』より「神楽」と「