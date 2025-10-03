「人を殺して人生を終わりにしようと思った」東京・町田市で女性を殺害したとして逮捕された男。両親が取材に応じ、生い立ちや、最近の様子について証言しました。男の人物像とは。先月30日、町田市で秋江千津子さん（76）が包丁で刺され死亡した事件。警視庁は桑野浩太容疑者（40）を逮捕しました。秋江さんの死因は腹や胸などを10か所以上刺されたことによる失血死と判明。捜査関係者への取材で、秋江さんの右手や右腕には防御創