米人気歌手で俳優のセレーナ・ゴメスさん（33）が、音楽プロデューサーのベニー・ブランコさん（37）と結婚し、2025年10月1日には自身のインスタグラムで、美しいウェディングドレス姿を披露した。ラブラブムードの夫婦ショットこの日のゴメスさんは、ウェディングフォトを多数投稿。ホルターネックデザインのウェディングドレスやマーメイドタイプのドレスを着た姿、さらにベニー・ブランコさんとのラブラブなツーショットも公開