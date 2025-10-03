昇格4年目の関東リーグ1部で、今季激しい優勝争いを繰り広げた南葛SC。惜しくも東京ユナイテッドFCに勝点1及ばず、2位に終わったものの、風間八宏体制2年目のチームは、18試合で52得点という圧倒的な攻撃力を披露した。その南葛SCは9月30日、パートナーである株式会社クラデンジャパンと共に、葛飾区青砥に拠点を構える大島部屋を訪問。当日は、クラデンジャパンの池亀友社長より、スイス発の高級歯ブラシ「CURAPROX（クラプロック