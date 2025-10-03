南葛SC、スポンサー企業と共に地元の相撲部屋で「歯磨き講習会」を実施！高級歯ブラシ100本も贈呈

昇格4年目の関東リーグ1部で、今季激しい優勝争いを繰り広げた南葛SC。

惜しくも東京ユナイテッドFCに勝点1及ばず、2位に終わったものの、風間八宏体制2年目のチームは、18試合で52得点という圧倒的な攻撃力を披露した。

その南葛SCは9月30日、パートナーである株式会社クラデンジャパンと共に、葛飾区青砥に拠点を構える大島部屋を訪問。

当日は、クラデンジャパンの池亀友社長より、スイス発の高級歯ブラシ「CURAPROX（クラプロックス）」100本が力士たちに贈呈されたという。

さらに、力士を対象に、正しい歯磨き方法の講習会も実施したとのことだ。

大島親方（元旭天鵬）を中心に、南葛SCの柳裕元（左）と大郷海夢（右）

株式会社クラデンジャパンの池亀社長と大島親方

歯磨き講習会の様子

クラデンジャパンは、スイス・ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人。健康な歯は一生の宝物であり、子どもから大人まで、生涯を通して健康な歯を保つことを目的に、オーラルケアのパイオニア・プロフェッショナル企業として人々の健康に正しいツールと確かな効果を届けている。

葛飾区からJリーグ入りを目指す南葛SCは、地域との結びつきを重視している。スポンサー企業を交えながら地元の相撲部屋と交流することは彼らにとって“日常”であるに違いない。

南葛SCは今月、JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）への出場をかけて、青森県で開催される第61回全国社会人サッカー選手権大会（全社）に臨む。