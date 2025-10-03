火災や地震津波を想定した総合防災訓練が佐伯市役所で行われ、職員が初期消火の手順を確認しました。 【写真を見る】市役所で総合防災訓練職員が初期消火の手順を確認大分・佐伯市 この訓練は、佐伯市役所が被災した際に人命を守り、被害の軽減を図ることを目的に実施されました。訓練は6階のごみ箱から出火し、火災が発生した想定で行われました。参加した職員およそ90人は、消火栓からホースを伸ばして初期消火にあ