前科者が改名で採用試験を突破「変態教師が学校から消えないワケ」
2025年10月3日 6時0分

ざっくり言うと
全国で増え続ける、教員による性犯罪について週刊文春が報じた
児童ポルノでの逮捕歴がある男が講師として市に採用され、再逮捕された例も
男は市の採用時には改名しており、履歴書にも虚偽の経歴を記載していた